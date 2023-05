Elon Musk Kínában: Az Egyesült Államok és Kína mint a sziámi ikrek, elválaszthatatlanok egymástól

A Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó és a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója három év után először látogatott a sokáig a koronavírus-lezárások miatt külföldieket nem szívesen fogadó országba.

Elon Musk több mint három év után ismét Pekingbe érkezett, ahol várhatóan magas rangú kínai tisztviselőkkel találkozik majd, és meglátogatja a Tesla sanghaji üzemét – írja a Reuters.

A Csin Kang kínai külügyminiszterrel való keddi találkozója után Musk kijelentette, hajlandó kiterjeszteni üzleti tevékenységét az országban. Az üzletember azt is elmondta, hogy ellenzi az amerikai és a kínai gazdaság szétválasztását.

„Az Egyesült Államok és Kína érdekei összefonódnak, mint sziámi ikrek, elválaszthatatlanok egymástól”

– fogalmazott a Tesla-vezér.

A Reuters kiemeli, hogy Musk (aki egyben a Twitter tulajdonosa is) eleddig nem jelentkezett be közösségi oldalán Kínából, ahol a platform jelenleg be is van tiltva, de egyes felhasználók számára egy virtuális magánhálózaton keresztül elérhető.

A kínai fél a hivatalos közlemény szerint közölte Muskkal, hogy Kína elkötelezett a befektetők, köztük a Tesla üzleti környezetének javítása mellett.

Az egyelőre nem világos, hogy utazása további programjaként kik lehetnek az üzletember tárgyalópartnerei, és hogy pontosan milyen témákat fognak megvitatni.

Kína a Tesla második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után, de az autógyártó cég legnagyobb üzeme továbbra is a sanghaji, amely a németországi gyár megnyitása előtt az európai piacra is szállított járműveket.

Kiemelt kép: Elon Musk, a Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó és a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója (Fotó: MTI/EPA/Alexander Becher)