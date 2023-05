Elemző: Nem jött be a „katyvaszkoalíció” Törökországban

Hat ellenzéki párt szövetkezett egymással Törökországban, de a „katyvaszkoalíció” számításai nem jöttek be, mert az emberek a stabilitásra és egy erős politikai erőre szavaztak, vagyis Recep Tayyip Erdogan pártjára – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Itt hallgathatja vissza a beszélgetést:

Pindroch Tamás a műsorban azt mondta, hogy a török helyzet hasonló volt a magyar választásokhoz: egy bizonytalan programmal rendelkező, bizonytalan összetételű, a külföld támogatását élvező erő állt fel Erdogan ellen, de ahogy a magyar választók, úgy a törökök is tudták, miként kell szavazni.

Hozzátette, hogy mivel Törökország egy 85 milliós középhatalom a térségben, ha bizonytalanság „ütné fel a fejét” az országban, az Európára is komoly hatással lenne, de akár a világpolitikát is befolyásolná. „A stabilitás a lényeg és Erdogan egy stabil vezető, egy erős vezető, és ez Európának is jó és Magyarországnak is, hogy ő nyert” – emelte ki az elemző.

A műsorban kitértek arra is, hogy az orosz-ukrán háború eszkalálódásával is járhatott volna, ha sikerül „destabilizálni” Törökországot és veszít Erdogan. Ugyanakkor a migráció kezelése szempontjából is nagyon fontos, hogy az eddigi elnök kerül ismét hatalomba – tette hozzá Pindroch Tamás azzal együtt, hogy jelenleg négymillió migráns van a Törökországban, s az ellenzék kiengedte volna őket.

Az elemző elmondta azt is, hogy Törökország nem támogatja az uniós szankciókat és leginkább a béke áll az érdekében.