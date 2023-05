Autóval hajtott a strandoló tömegbe az ittas sofőr

Ittas és gondatlan vezetés vádjával tartóztattak le egy floridai nőt, aki csaknem 80 kilométer/órás sebességgel hajtott egy zsúfolt strandon, majdnem elgázolva egy gyereket.

A scare at the beach as police say an alleged drunk driver raced onto a Florida beach that was packed for the holiday weekend. @JaclynLeeTV reports witnesses say the driver narrowly missed hitting a child. https://t.co/0OQ1P9NMAN pic.twitter.com/Cuwk3gZErC

— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 29, 2023