Síppal, dobbal, baglamával – az utcán ünnepelték a németországi törökök Erdogan újraválasztását

A Németország nagyvárosaiban élő törökök tömegesen vonultak az utcákra vasárnap este, hogy énekléssel, dobolással ünnepeljék Recep Tayyip Erdogan elnök választási győzelmét. Sok helyi török gyűlt össze Bécsben is, ahol énekelve és török zászlókat lengetve üdvözölték az államfő újraválasztását.

A török Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) elnöke, Ahmet Yener vasárnap este jelentette be, hogy a közel végleges adatok alapján Recep Tayyip Erdogan hivatalban lévő török államfő nyerte az elnökválasztás második fordulóját.

Az YSK elnöke sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy

a voksok 99,43 százalékos feldolgozottsága mellett Erdogan 52,14 százalékkal áll az élen, míg az ellenzéki jelölt, Kemal Kilicdaroglu (Köztársasági Néppárt, CHP) elnöke e részeredmény szerint a voksok 47,86 százalékát szerezte meg.

A török elnök vasárnap este Isztambulban tartott beszédet, valamint a részeredményekre alapozva már győzelmét is bejelentette. Erdogan – aki egy busz tetejéről szólt híveihez –, hangsúlyozta: a választás győztese Törökország és mind a 85 millió állampolgára.

Németország-szerte tömegek ünnepelték török zászlókat lengetve Erdogan győzelmét. Több száz helyi török vonult az utcára többek között Berlinben, Hamburgban, Kölnben és Frankfurtban, de sok helyi török gyűlt össze az osztrák fővárosban, Bécsben is.

Számos ország vezetője gratulált a török elnöknek

Számos ország vezetője gratulált Recep Tayyip Erdogannak, Olaf Scholz német kancellár Twitter-oldalán azt írta: „Németország és Törökország szoros partner és szövetséges is egyben, országaink társadalma és gazdasága pedig mélyen összefonódik. Gratulálok Erdoğan elnök úrnak – együtt szeretnénk új lendülettel előmozdítani közös ügyeinket!”

Joe Biden amerikai elnök is méltatta Erdogant, és kiemelte, várakozással tekint a további együttműködésre a kétoldalú kérdésekben és a közös globális kihívásokban, mivel mindkét ország a NATO tagja.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pedig azt írta: „Alig várom, hogy folytassuk közös munkát és felkészüljünk a júliusi NATO-csúcstalálkozóra”.

Putyin és Zelenszkij is gratulált

Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén gratulált a török vezetőnek, és hangsúlyozta,

győzelme odaadó munkájának az eredménye, továbbá dicsérte Erdogan személyes hozzájárulását a baráti orosz-török kapcsolatok megerősítéséhez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Erdoganhoz intézett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy számít a Törökországgal való partnerség kiépítésére, továbbá várakozással tekint az együttműködés megerősítésre Európa biztonsága és stabilitása érdekében.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı @RTErdogan kutluyorum.

Szijjártó Péter: hiába áll össze a teljes ellenzék

A török elnök győzelméhez Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált, mint fogalmazott: „Gratulálok az elnök úrnak a megkérdőjelezhetetlen választási győzelméhez”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig egy, a török elnökkel közös képet tett közzé a Facebook-oldalán, melyhez azt írta:

„Kicsit több mint egy év alatt kétszer is bebizonyosodott: hiába áll össze a teljes ellenzék, ha a mondanivaló és a közös pont mindössze annyi, hogy a kormány (vagy az elnök) menjen, akkor abból az emberek nem kérnek. Gratulálunk, Recep Tayyip Erdogan!”

Kiemelt képen: Recep Tayyip Erdogan török elnök támogatói ünnepelnek az elnökválasztás második fordulója után Isztambulban, 2023. május 28-án. Erdogan negyedszer szerzett többséget a törökországi elnökválasztáson, ezúttal Kemal Kilicdarogluval, az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) vezetőjével szemben. (Fotó: EPA/Erdem Sahin)