Japán készültségbe helyezte rakétavédelmi rendszerét az észak-koreai fenyegetésre reagálva

Április végén a japán védelmi erők rakétaelhárító egységeket helyeztek Okinawa prefektúra több szigetére.

Az eset miatt Hokkaidó lakosságát arra szólították fel, hogy húzódjanak fedezékbe. A töltet a japán parti őrség tájékoztatása szerint végül azonban Észak-Koreától keletre a tengerbe zuhant.

Észak-Korea már korábban is végzett kísérleteket rövid hatótávolságú szilárd hajtóanyagú rakétákkal, azonban az áprilisi eset lehetett az első, mely során közepes vagy nagy hatótávolságú rakétát tesztelt az ország.

Észak-Korea műhold kilövésére készül május 31. és június 11. között, amelyről Japánt is értesítette. Japán hétfőn erre úgy reagált, hogy riadókészültségbe helyezte ballisztikus rakétavédelmi rendszerét, továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy kész minden a szigetországot fenyegető ellenséges rakéta elhárítására.

Észak-Korea – a Reuters hírügynökség értesülései szerint – arról számolt be,

Elemzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy az észak-koreai műhold egy megfigyelésre használható program része lehet, amelyben drónokat is alkalmaznak, ezáltal az egyébként nukleáris fegyverarzenálját célzottan fejlesztő ország – háború esetén – képessé válhat bizonyos célpontok megtámadására – mutatott rá a hírügynökség.

„Megsemmisítjük a ballisztikus és egyéb olyan rakétákat, amelyekről bebizonyosodik, hogy a területünket célozzák” – fogalmazott a japán védelmi minisztérium közleményében.

A minisztérium továbbá hozzátette, az észak-koreai töltetekkel szemben SM-3 típusú légvédelmi rakétákkal – amelyek képesek megsemmisíteni a ballisztikus rakétákat röppályájuk középső szakaszán –, valamint Patriot (PAC-3) fegyverrendszerrel veszik fel a harcot, amely pedig a rakétákat repülésük utolsó szakaszában tudja megsemmisíteni.

Fumio Kisida japán miniszterelnök újságíróknak adott nyilatkozatában azt mondta, hogyha Phenjan rakétákat lő ki, azzal súlyosan megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának nukleáris- és rakétatevékenységét elítélő határozatát.

– közölte Fumio Kisida hivatala egy Twitter-bejegyzésben, melyben a miniszter kiemelte, Japán az Amerikai Egyesült Államokkal, Dél-Koreával és más országokkal is együttműködik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy összegyűjtse a kilövéshez köthető információkat, valamint azokat elemezze.

Instructions by the Prime Minister in Response to Notification that North Korea Plans to Launch a Ballistic Missile, Referred to as a “Satellite” (3:15 a.m.)https://t.co/lzykufVnKO pic.twitter.com/0kFDGNn26V

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) May 29, 2023