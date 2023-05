Shea Bradley-Farrell: Aggodalommal tölt el az ukrajnai háború támogatása

Minél tovább fenntartjuk ezt a háborút, annál több pusztulást hoz Ukrajna számára. Az amerikai pénzt és figyelmet sokkal inkább Kína felé kellene fordítani – erről beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában Shea Bradley-Farrell, a washingtoni Counterpoint Institute politikai elemző intézet igazgatója.

A beszélgetést itt hallgathatja vissza

– Japánban tartották a G7-csoport csúcstalálkozóját a közelmúltban, amelyen részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki megbeszélést folytatott Joe Biden amerikai elnökkel is. Elhangzott egy megerősítés az ukrajnai támogatás folytatásáról, Biden elnök pedig újabb katonai segélycsomagot jelentett be. Felmerül a kérdés, hogy ebben a tempóban meddig tarthat a katonai támogatás? A sokszor hangoztatott amerikai szlogen, hogy „Tartson, ameddig tart”.

– Nem gondolom, hogy szó szerint vehető a „Tartson, ameddig tart”. Ez a kifejezés inkább világosan lefesti, hogy a Biden-kormányzatnak nincs világos politikai célkitűzése ennek a háborúnak a támogatását illetően. Ez engem aggodalommal tölt el, hiszen

minél több katonai felszerelést és pénzt küldünk, annál inkább kistafírozzuk Ukrajnát, egy olyan háborút támogatva, amelynek még veszélyesebb következményei lehetnek. Ilyen lehet egy nukleáris háború.

Kapcsolódó tartalom

Visszatérve a G7-csúcstalálkozóra: elég nagy butaságnak tartottam Zelenszkij elnök meghívását, és nem gondolom, hogy saját magának jót tett azzal, hogy szabotázs-akcióra utalt az Oroszországból Magyarország felé haladó kőolaj-vezetékkel kapcsolatban. Ez egy nyilvánvaló fenyegetés Magyarország, egy NATO szövetséges szuverenitása ellen. Az eredeti kérdésére visszatérve pedig, én úgy gondolom, hogy

az Egyesült Államokban fáradtság látszik a háborúval kapcsolatban,

különösen az állampolgárok körében. Különösen, miután a törvényhozás éppen arról tárgyal, hogy ismét emeljük meg az államadósság felső határát, ami már most is jóval magasabb, mint bármikor volt. És mégis tovább küldjük a pénzt Ukrajnának!

Kapcsolódó tartalom

– Manapság, aki megkérdőjelezi a háború ilyen formájú támogatásának fenntarthatóságát, megkapja a vádat és címkét, hogy „Oroszország szövetségese”, vagy „Putyin szövetségese”.

– Rendkívül sajnálatos, hogy a média ezt nyomja, ahogy egyébként a Biden-adminisztráció is ezt a narratívát képviseli. Magyarországgal kapcsolatban is. Rendszeresen próbálom rádió- és televízió interjúkban, újságcikkekben elmagyarázni az amerikai közönségnek Magyarország valós hozzáállását és indokait. Amit egyebek mellett mindig elmondok: Magyarország nem támogatja Putyint, hanem az Orbán-kormány a magyar pragmatizmust követi annak a bölcs döntésnek a jegyében, hogy megvédje a magyar gazdaságot és a magyar embereket.

A könyv amelyen dolgozom a magyar nemzeti szuverenitás kérdését járja körül az Európai Unióval és Nyugattal fennálló kapcsolatainak fényében, az egyre inkább globalizált világ keretei között. A következtetés, amit már most le tudok vonni, az, hogy a magyar nemzeti szuverenitás és nemzeti identitás nem elválasztható egymástól, azaz a szuverenitás iránti igény része a magyar nemzeti identitásnak.

Számomra mindig figyelemreméltó, hogy ilyen történelem után a magyar kultúra meg tudott maradni egyediként

– Már érintettük az amerikai külpolitikát. Kínát illetően az amerikai kormányzat kijelenti, hogy nem keresi a konfliktust Kínával, hanem versenytársként tekint rá.

– Ami Kínát illeti; természetesen gazdasági versenytársak, és egyben ellenfelek is. Beszivárog az Egyesült Államokban a helyi, az állami, és országos, vagyis szövetségi kormányzatba is. Nem is olyan rég repült át az ország felett a kínai kém-léggömb, amiről a Biden-adminisztráció próbált inkább nem beszélni.

Sokan elfelejtik, hogy Kína saját fennhatóságot hirdetett a Dél-kínai-tenger egy nagyobb részére, ami nemzetközi víznek számít, és oda katonaságot, tengerészeti és légelhárító rakétarendszereket telepített.

Célja pedig világosan az, hogy Kínán túlra is kiterjessze a kínai kommunista párt támadóképességét. Ezért én meg vagyok győződve arról, hogy az amerikai pénzt és figyelmet sokkal inkább Kína felé kellene fordítani. Amit pedig a sodródásról említett az ukrajnai háború vonatkozásában, az nagyon igaz. Nincs világos politikai célkitűzés, és ellentmondó nyilatkozatok hangoznak el. Az elnök nagyjából egy éve kijelentette, hogy nem akarunk harckocsikat küldeni Ukrajnába, mert az a harmadik világháborút jelentené. Ma már elköteleztük magunkat, hogy ezeket elküldjük. Az F16-osok pedig természetesen egy másik szintet jelentenek ennek a háborúnak az eszkalációjában, és ezekkel kapcsolatban többször is kifejezték korábban, hogy ellenzik a harci repülőgépek küldését, most pedig tovább eszkaláljuk a háborút, ami nem szolgálja az érdekünket. Azt gondolom: minél tovább fenntartjuk ezt a háborút, annál több pusztulást hoz Ukrajna számára. És megint csak őszintén szólva, én nem nagyon bízom Zelenszkij elnökben, hogy mi történik az oda küldött pénzzel.

– Komoly ügyek Biden-család kapcsolatai, üzleti kapcsolatai világszerte, még ellenfelek irányában, mind Kína felé is. Illetve a most szövetséges Ukrajna irányában. De még akár Oroszország irányába is.

Kapcsolódó tartalom

– Tudja, most már jó néhány éve zajlik a vita arról, hogy a Biden-család miképpen kötődik külföldi pénzekhez. Nemrég pedig ennek bizonyítékául megjelentek banki bizonylatok, amelyek pedig nem hazudnak. A Képviselőház vizsgálóbizottságához eljutott banki iratok megmutatják, hogy Biden elnök és családja, valamint további, hozzájuk kötődő személyek milliókhoz jutottak külföldi állampolgároktól. A kifizetések ellentételezését pedig nem találni, hogy miért is kapták. Emiatt a következtetés az lehet, hogy

a pénz nem más, mint befolyásvásárlás. Az érintett országok pedig Ukrajna, Kína és Románia.

Ha pedig ez a helyzet, akkor az, legalábbis számomra, feltétlenül fényt deríthet a Biden-kormányzat Ukrajnával kapcsolatos lépéseire, vagy éppen a Kínával kapcsolatos puha megközelítésre. Ugyanakkor én hiszem azt, hogy az amerikai emberek szívükben nagyrészt kitartanak a hagyományos, konzervatív értékek mellett. Abban is hiszek, hogy a jövőben a dolgok javulni fognak, és a kapcsolatok Magyarországgal megerősödnek. Szeretném, ha a hallgatók tisztában lennének azzal, hogy az amerikaiak többsége nem azt képviseli, amit az amerikai kormány és nagykövete, nem azért vagyunk itt, hogy ítéljünk és elidegenítsünk, hanem hasonló módon a szabadságért, és szuverenitásért harcolunk.

(Kiemelt kép: Shea Bradley-Farrell, az amerikai Counterpoint Institute elnöke beszél a CPAC Magyarország kétnapos konzervatív konferencián a Bálna Budapestben 2023. május 4-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán)