Erdogan nyerte a török elnökválasztást

Elmondása szerint az ellenzéki jelölt, Kemal Kilicdaroglu, a Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke e részeredmény szerint a voksok 47,86 százalékát kapta meg.

Orbán Viktor is gratulált

„Gratulálok az elnök úrnak a megkérdőjelezhetetlen választási győzelméhez” – írta korábban Orbán Viktor miniszterelnök a Twitteren.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe

