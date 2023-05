Muffintolvaj medve lett az internet legújabb sztárja – VIDEÓ

Az Avonban található Taste by Spellbound nevű pékség dolgozói épp a kiszállításra kész tortákat és süteményeket pakolták az autóba, amikor a feketemedve megjelent a pékség garázsában.

A pékség tulajdonosa Instagram-bejegyzésében arról számolt be, hogy először az egyik alkalmazott kiáltását hallotta. A garázsban tartózkodó Maureen Williams a WTNH helyi televíziós csatornának nyilatkozva elmondta, hogy először kiabálással próbálta elijeszteni az állatot, az azonban többször is visszafordult a garázs felé. Miután közelebb merészkedett Willamshez, a nő kihátrált a garázsból és futásnak eredt.

SILLY OL’ BEAR .. knows what’s good! Check out this guy strolling into Taste by Spellbound in #Avon to snag some yummy cupcakes for a parking lot treat.🧁🧁 Join us now on @WTNH! pic.twitter.com/MQ7JawSSso

— Laura Hutchinson (@LauraHutch8) May 25, 2023