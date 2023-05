Kijev Taurus manőverező robotrepülőgépeket kér Berlintől

A minisztérium egyik szóvivője elmondta, hogy az erről szóló kérés a napokban érkezett hozzájuk. Arról azonban nem adtak tájékoztatást, Ukrajnának hány rakétára volna szüksége.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki videoüzenetében leszögezte, hogy továbbra is támogatást kér a nyugati partnereitől.

– mondta, hozzátéve: „ez szó szerint napi kérdéskör a partnerekkel való együttműködésben”, Ukrajnának pedig sokkal gyorsabb léptékben sikerült modernizálnia a védelmi felszerelését, mint azt fél évvel ezelőtt jósolták. A német hadsereg (Bundeswehr) a Taurus manőverező robotrepülőgépeket véli a légierő egyik legmodernebb fegyverének.

Roderich Kiesewtter német kereszténydemokrata parlamenti képviselő a héten szintén Taurusok Kijevbe szállítása mellett szólalt fel. Mint elmondta, az akkor ötszáz kilométeres hatótávolságú fegyverekkel a támadás alatt lévő ország képes lenne „bőven a frontvonal mögött elhelyezkedő orosz katonai infrastruktúrákat célba venni”.

Germany may supply Ukraine air-launched Taurus cruise missiles. They have a range beyond 500km (310 miles) and fly at just 30-70 meters above the surface. 🇩🇪✊ 🇺🇦https://t.co/PXacPNbYuc pic.twitter.com/y7h9UsovLW

— Igor Sushko (@igorsushko) May 27, 2023