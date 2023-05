Csomagszállításhoz használt drónokat is bevetnek az ukránok

Újabb dróntámadásokról érkeztek hírek Ukrajnából. A károkról és az áldozatokról ezúttal is eltérőek a jelentések. Orosz források szerint Donyeckben több egészségügyi intézményt ért találat. A támadásnak halálos áldozatai is vannak. Az ukránok szerint Dnyipróban az oroszok is eltaláltak egy kórházat.