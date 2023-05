A Twitter kilépett a félretájékoztatás elleni uniós önkéntes megállapodásból

A Twitter aláírta az önkéntes együttműködésről szóló kódexet, mely szerint a további 33 aláíró online platformmal – Google, Tiktok, Microsoft, Meta – egyetemben eldöntheti, milyen kötelezettségeket vállal az online dezinformáció elleni küzdelemben.

Breton tweetjében kiemelte ugyanakkor, hogy „a kötelezettségek ettől még megmaradnak”, utalva a digitális szolgáltatásokról szóló, augusztus végén hatályba lépő uniós jogszabálycsomagra.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023