Elon Musk agyba ültethető chipje az emlékeinket is lementheti

A milliárdos amerikai vállalkozó, Elon Musk startup vállalkozása, a neurotechnológiával foglalkozó Neuralink Corporation csütörtökön megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) engedélyét az első emberi testen belüli – agyi chip – implantátum klinikai vizsgálatainak megkezdésére.

A San Franciscó-i székhelyű vállalkozás Twitter bejegyzésében reagált a híre, azt írták:

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023