Lezárulhat Eurázsia százéves háborúja: Azerbajdzsán és Örményország megállapodott Hegyi-Karabahról

Pasinján az Eurázsiai Gazdasági Tanács moszkvai csúcstalálkozóján közölte, hogy Örményország és Azerbajdzsán megállapodott egymás területi integritásának kölcsönös elismeréséről.

Cikkünk hamarosan frissül.

Azerbaijani President Ilham Aliyev says there are serious grounds for normalising relations with Armenia based on mutual recognition of territorial integrity pic.twitter.com/DB6rATUHiC

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 25, 2023