Villám csapott a háztetőn dolgozó munkásba

Villám csapott egy floridai tetőfedőbe, miközben a munkáját végezte egy építkezésen Deltonában.

Florida roofer killed by lightning strike in front of coworkers, found with sock melted to foot https://t.co/D1pjEt7aeR pic.twitter.com/yhmFcEkZaM

— New York Post (@nypost) May 24, 2023