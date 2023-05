A cirkusz „védőhálója” tartja meg a családjuktól elszakadt ukrán artistanövendékeket 

Nemzetközi díjjal ismerték el a közmédia ukrán artistagyermekekről szóló Te ugrasz, én elkaplak című filmjét. A forgatás megrendítő pillanatairól a filmben közreműködő Olasz-Hartányi Nikoletta, a közmédia szerkesztője, valamint Demjén Nikoletta, a diákokkal foglalkozó pedagógus mesélt a Duna Család-barát című műsorában.

A közmédia Rondó című nemzetiségi magazinjában mutatkozott be a Te ugrasz, én elkaplak című riportfilm, amely második helyezett lett az UNESCO és az ázsiai–csendes-óceáni régió médiaegyesülése (ABU) által alapított Together for Peace (Együtt a békéért) elnevezésű versenyen. A film betekintést enged az Ukrajnából elmenekült, gyermekkorú artisták életébe, megmutatva, hogyan találtak otthonra a cirkusz világában, és hogyan vált a manézs a gyógyulás és az újjászületés szimbólumává számukra. A dokumentumfilm azzal érdemelte ki a szakma elismerését, hogy láttatja a háború emberi oldalát, és felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A riportot szerkesztő Olasz-Hartányi Nikoletta szerint az alkotás legfőbb üzenete a béke.

„Szerettük volna megmutatni, milyen megpróbáltatást jelent a gyerekeknek elszakadni a szülőföldjüktől, miközben a családjuk háborús körülmények között él. A film címét egy konkrét jelenet adta, amikor orosz artista fiúk feldobnak egy ukrán kislányt, majd elkapják. Ez a feltétel nélküli bizalom a cirkuszművészet alapja” – hangsúlyozta a Család-barát vendégeként a közmédia szerkesztője, hozzátéve, hogy a forgatás egyik legmegrázóbb pillanata az volt, amikor a gyerekek a karácsonyi előadás előtt együtt imádkoztak a békéért, az otthonmaradtakért, a katonákért, és mindazokért, akiknek nélkülözniük kellett ünnepekkor a háború viszontagságai miatt.

„A gyerekek folyamatosan honvággyal küzdenek. Úgy élnek itt, hogy mindennap azt várják, hogy hazatérhessenek, miközben nincs jövőképük. Nem tudják, lesz-e otthon, ahová visszamehetnek. Egy gyermeki léleknek nagyon nehéz lehet ezzel szembesülni, éppen ezért tisztán, nyíltan kommunikálnak velük a felnőttek. A körülményektől függetlenül, mint minden velük egykorú, ők is szeretnek játszani, nevetni, de mindig bekapcsolva van a telefonjuk, hiszen bármikor hívhatják őket jó vagy rossz hírrel” – fogalmazott Demjén Nikoletta, az ukrán diákok egyik tanítója. A pedagógus megjegyezte, a kilátástalan helyzetben az artistaművészet lelkierőt ad a gyerekeknek, akik professzionális hozzáállást követnek: első a munka, utána a magánélet. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a Család-barát korábbi adásai is.

