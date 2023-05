Venezuela és Kuba is visszautasítja azt az amerikai vádat, hogy nem működik együtt a terrorizmus elleni harcban

Az amerikai közlönyben a hét elején közzétett, frissített feketelistára Venezuela most került fel. Kubát néhány évvel ezelőtt tették fel rá, de a frissített változaton is szerepel, akárcsak Szíria, Irán és Észak-Korea. Az amerikai törvények egyebek között megtiltják védelmi eszközök és szolgáltatások exportálását a listán szereplő országokba.

A caracasi kormány évről évre bizonyította a terrorizmus elleni hazai és nemzetközi elköteleződését – áll Nicolás Maduro venezuelai elnök hivatalának közleményében. Egyben „cinikusnak” nevezték a Fehér Ház magatartását, mert épp Washington adott menedéket terroristáknak – írták, két kubai menekült ügyét nevezve meg, akik havannai vádak szerint 1976-ban felrobbantottak egy utasszállító repülőgépet, majd háborítatlanul éltek az Egyesült Államokban.

Maduro hivatala a közleményben arra szólította fel Washingtont, hogy a terrorizmus érzékeny témáját eszközként használó, politikai célzatú alaptalan vádaskodások helyett térjen vissza a nemzetközi jog tiszteletben tartásához és a diplomácia bevett gyakorlatához.

Ma a világ lakosságának egyharmada az Egyesült Államok gazdasági, pénzügyi és politikai terrorizmusától szenved – jelentette ki a közlemény szerint Maduro, hozzátéve, hogy a washingtoni vezetést felelősség terheli a „világ stabilitásának és fejlődésének megtorpanásáért”.

A venezuelai elnök szerint az Egyesült Államok terrorizmus elleni harca csalárdnak bizonyult, miközben már 4,5 millió halálos áldozata van, és valójában a globális biztonsági helyzet elmérgesedését okozta, továbbá olyan szélsőséges csoportok megerősödését, amelyek a gyűlöletet tűzték zászlajukra.

Washington persists in mendacious allegations against #Cuba related to terrorism, an abominable crime that the US has unscrupulously practiced and opportunistically uses as a means of political coercion.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 23, 2023