Robbanóanyagot dobott le egy drón a belgorodi régió egy közútjára

Egy ismeretlen eredetű drón robbanószerkezetet dobott le egy közútra Oroszország belgorodi régiójában. Az eset következtében egy autó megrongálódott, személyi sérülésről egyelőre nincsenek hírek. A térség kormányzója közölte, egy drónt megsemmisítettek.

Egy pilóta nélküli légi jármű robbanószerkezetet dobott le egy közútra a délnyugat-oroszországi Belgorod régióban – közölte Vjacseszlav Gladkov kormányzó szerdán Telegram-csatornáján.

„Egy drón robbanószerkezetet dobott le egy autóútra Belgorodban. Az első információk szerint senki sem sérült meg”

– olvasható a bejegyzésben. A kormányzó hozzátette, hogy az incidens következtében egy autó megrongálódott, a helyszínen tűzszerészek és kárelhárítók dolgoznak.

Vjacseszlav Gladkov egy külön bejegyzésben azt közölte,

hogy a régió légterében lelőttek egy drónt. Az azonban nem derült ki, hogy ez ugyanaz a drón volt-e vagy sem.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, fegyveresek törtek be hétfőn Oroszország területére Belgorod térségében, a fegyveres harcok még kedden is zajlottak.

A fegyveresek kilétéről egymásnak ellentmondó megállapításokat közölt Moszkva és Kijev, az azonban sokatmondó lehet, hogy a támadók amerikai harci járművekkel hajtották végre a betörést.

