Nagy bejelentésre készülhet DeSantis – Trumppal veheti fel a harcot?

A nagy bejelentésre a Twitteren kerülhet sor, az oldalon közvetített beszélgetésen ugyanis Ron DeSantis kormányzó, valamint a Twitter tulajdonosa, Elon Musk is részt fog venni. Az eseményt DeSantis politikai csapata is megerősítette a Reuters hírügynökség értesülései szerint.

Mindemellett Elon Musk is említést tett arról, hogy szerepet fog vállalni a közösségi portálon megjelenő élő közvetítésben, azonban kiemelte, nem támogatja DeSantist.

– fogalmazott Elon Musk.

Ron Desantist novemberben választották újra Florida kormányzójává, aki a koronavírus-járvány miatti lezárások és a woke ideológiával szemben folytatott harcának köszönhetően válhatott kedveltté konzervatív körökben.

With my signature, Florida permanently prohibits genital mutilating surgical procedures and experimental puberty blockers for minors.

Minors given these procedures without their consent will now be able to recover damages for permanent injury or death caused by these medical… pic.twitter.com/yedpRgowPP

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 17, 2023