Kikötött Oslóban a világ legnagyobb, amerikai repülőgép-hordozója

A hajó befutását a főváros melletti kis tengeröbölbe élőben közvetítette a norvég köztévé.

Oroszország oslói nagykövetsége az eseményre reagálva közölte, szerinte az „ekkora mértékű erődemonstráció indokolatlan és káros”. Norvégia és Oroszország 198 kilométer hosszú határon osztozik az Északi-sarkvidéken.

Defense General Eirik Kristoffersen just confirmed live on @NRKno that «Gerald R. Ford» will sail north after visiting Oslo to join and train together with the allies along the Norwegian coast in the arctic. @Warship_78 @USNavyEurope @STRIKFORNATO pic.twitter.com/PxeDgJHTnB

Az atommeghajtású monstrumot a norvég fegyveres erők egy hajója kísérte az Oslo-fjord vizeire fegyveresekkel a fedélzetén. A hadsereg közleményben hívott fel arra, hogy minden vízi járműnek legalább fél kilométeres távolságot kell tartania a repülőgép-hordozótól, és a térségben repüléstilalmi övezetet hoztak létre.

The world’s largest warship on its way up the Oslo fjord. The USS Gerald R. Ford has 4500 personell AND they get land leave AND it is super sunny. Bet the pub owners in Oslo are rubbing their hands! Will it be mayhem you reckon @general_ben @MarkHertling? Skål! pic.twitter.com/C6KAQMhQT8

