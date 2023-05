Hivatalos: Ron DeSantis indul a Republikánus Párt elnöki posztjáért, Trump kihívójaként

A 44 éves republikánus kormányzó a washingtoni Szövetségi Választási Bizottsághoz eljuttatott beadványában hozta nyilvánosságra döntését. DeSantis nem sokkal korábban a Miamiban található kormányzói irodájában fogadta Elon Muskot, a Twitter tulajdonos-vezérigazgatóját.

Az Associated Press (AP) hírügynökség szerdai beszámolója szerint

BREAKING: Florida Gov. Ron DeSantis has entered the 2024 presidential race, stepping into a crowded Republican primary contest that will test his national appeal and the GOP’s willingness to move on from former President Donald Trump. https://t.co/W08lATemSY

— The Associated Press (@AP) May 24, 2023