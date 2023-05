Egy perc csenddel emlékeztek meg szerdán a francia kórházakban egy halálra késelt ápolónőről

Egy perc csenddel emlékeztek meg szerda délelőtt 10 órakor a francia kórházakban egy halálra késelt ápolónőről, aki kedden halt meg a reimsi kórházban. Az elkövető akár életfogytiglani büntetést is kaphat, ha büntethető.

Az egyik párizsi kórház megemlékezésén Elisabeth Borne miniszterelnök és François Braun egészségügyi miniszter is részt vett, együttérzésükről biztosítva az ápolókat.

A 37 éves ápolónő, Carene Mezinot hétfő éjszaka vesztette életét. A késes támadást egy 59 éves férfi követte el a kórház dolgozói részére fenntartott üzemorvosi részleg öltözőjében, amely a pszichiátriai osztály mellett található, ahol a férfit kezelték.

Egy közelben tartózkodó titkárnőt is megsebesített.

Az ügyben eljáró reimsi ügyész, Matthieu Bourrette szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a vizsgálat eddigi adatai alapján gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt indított eljárást, miután a skizofréniában szenvedő elkövető beismerte tettét amit azzal indokolt, hogy „mérges volt a pszichiátriai osztályra”.

Hozzátette, a férfi akár életfogytiglani büntetést is kaphat mert indok nélkül tartózkodott az üzemorvosi területen, és egy másik eljárásban már tavaly is bűnösnek találták súlyos, erőszakos cselekmények elkövetése miatt. Későbbi felmentését azzal indokolták, hogy már akkor is orvosi felügyelet és kezelés alatt állt. Az ügyészség indítványa szerint a vizsgálat idejére szigorított, zárt osztályi felügyelet alá helyezik a férfit.

A francia egészségügyi tárca rendelkezésre álló adatai szerint

2021-ben 29 ezer embert ért szóbeli vagy fizikai támadás a francia egészségügyi intézményekben, amelyek 10 577 esetben az ápolók ellen irányultak.

A kórházi és magánorvosok bejelentéseit figyelemmel kísérő megfigyelőközpont az eset kapcsán arról számolt be, hogy 2022-ben 23 százalékkal, 1244-re nőtt az orvosokat érő erőszakos támadások száma Franciaországban. Ez annak ellenére is rekordnak számít, hogy a koronavírus járvány két éve alatt csökkenést tapasztaltak.

Egy közegészségüggyel foglalkozó szociológus az AFP francia hírügynökségnek kedden azt mondta hogy a francia pszichiátriai ellátórendszerben helyhiány uralkodik, és az intézményekben nincs elég szakdolgozó.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)