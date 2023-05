Beszüntették az új-zélandiakat felháborító kivisimogatást a Miami Állatkertben

Az állatkert Paora nevű kivijét a látogatók 20 dollár fejében fényes nappal simogathatták, fényképezhették, holott a röpképtelen madár éjszakai állat.

Az internetre kikerült videók hatalmas felhördülést váltottak ki Új-Zélandon, és az állatbarátok petíciót indítottak Paora megmentésére.

A Miami Állatkert közölte: Paora ugyan kitűnően érzi magát náluk, de a felmerült aggodalmak miatt azonnali hatállyal beszüntetik a látogatók számára biztosított simogatását és fotózását.

Az új-zélandi Természetvédelmi Hivatal Twitter-üzenetben mindenkinek köszönetet mondott, aki kifejezte a madárral való bánásmód miatti aggodalmát.

We would like to thank everyone who has raised concerns about Paora, the kiwi at Miami Zoo. While offshore kiwi are managed separately, we’ll be discussing the situation with the American Association of Zoos & Aquariums to address some of the housing and handling concerns raised.

A kivi megmentésére irányuló petíciót kedden indították online, még az előtt, hogy az állatkert a kivisimogatást lefújta.

A petícióban nehezményezték, hogy Paora a hét négy napján ki volt téve a nappali fénynek, idegenek tucatjai simogatták, szelfiztek vele, nevetgéltek rajta és úgy kezelték, mint egy játékszert. „A kivik a mi különleges kincseink, nem Amerika játékszerei” – figyelmeztettek a felhívásban.

Like any parent with kids on their OE, we’re worried about our nation’s iconic bird, the Kiwi.

After all the concern about Paora in Miami Zoo, how many more kiwi are out there? pic.twitter.com/m4ABuh5Z1s

— The Project NZ (@TheProject_NZ) May 24, 2023