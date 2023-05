A szlovén parlament népirtásnak ismerte el a holodomort

A kedden késő este elfogadott határozatot az ellenzéki Baloldal párt kivételével az összes parlamenti frakció támogatta. Szlovénia ezzel csatlakozott ahhoz a több mint 20 országból álló csoporthoz, amely már népirtásként ismerte el a holodomort – írta a Vecer című szlovén napilap szerdán.

A nyilatkozatot a szlovén kormány is támogatta.

A szavazást megelőző vitában a Baloldal kivételével valamennyi parlamenti frakció képviselői egyetértettek abban, hogy a nyilatkozat elfogadásával a szlovén nemzetgyűlés egyértelműen kifejezi szolidaritását az ukrán néppel, és segít a szélesebb nyilvánosság tájékoztatásában az említett bűncselekményről. Az öt baloldali képviselőn kívül a legnagyobb kormányzó párt, a Szabadság Mozgalom (Gibanja Svoboda) három képviselője is a nyilatkozat elfogadása ellen szavazott, további három pedig tartózkodott.

Matej T. Vatovec, a Baloldal frakcióvezetője szerint a nyilatkozat „hamis feltételezéseken alapuló politikai akció”. Úgy vélte: a holodomor tény, de a történészek nem értenek egyet az okokban. „A holodomort népirtásnak nevezni azért, hogy párhuzamot vonhassunk a mai Oroszország és a sztálini Szovjetunió között, felelőtlenség” – mondta.

I am grateful to 🇸🇮 parliamentarians from @Drzavnizbor for adopting the Declaration honoring the memory of millions of 🇺🇦 victims of the Holodomor-Genocide in Ukraine in 1932-1933. The international coalition of states committed to restoring historical justice continues to grow…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2023