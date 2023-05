Újabb földrengés volt kedden este Arad megyében

Az újabb földrengés 4,1 erősségű volt, 8,7 kilométeres mélységben történt Aradtól 23, Temesvártól 47, Békéscsabától 75, Resicabányától 90 kilométerre – írták. Fészke Lippa körzetében volt, akár az előző napinak.

