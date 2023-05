Pókhálóként szövi át az EU-s intézményeket az NGO-k hálózata

A tavaly decemberben kirobbant Katargate-botrány után ismét reflektorfénybe kerültek az Európai Unió intézményeinél lobbizó civilszervezetek (NGO-k) és a külföldi befolyásolás problémája. Miután kiderült, hogy Katar egy civilszervezeten, a Fight Impunityn keresztül fizetett le több parlamenti képviselőt is, ismét felmerült az igény az NGO-k működésének átláthatóvá tételére. A Follow The Money oknyomozása megmutatja, hogy a lobbiszervezetek, különösen a civilek átláthatóságára létrehozott uniós rendszer jelenleg teljesen hibás. Az NGO-k által az Átláthatósági Regiszterben ( Transparency Register ) feltüntetett és valós költségvetésük között óriási eltérések vannak, jelentős részük ráadásul eltitkolja, hogy milyen finanszírozásból működik.

Két hónappal a katari vesztegetési ügy kirobbanása után az Európai Parlamentben újabb vita zajlott az NGO-k átláthatóságáról. Markus Pieper (EPP) képviselő akkor úgy fogalmazott: „a civilszervezetek kis százaléka veszélyezteti az egész csoport hírnevét, mert nem világos, hogy ki finanszírozza őket, miközben tetszés szerint jönnek-mennek a parlament épületeiben”. A cikk emlékeztet: Pieper már 2017-ben is a civilszervezetek kockázatairól beszélt, miután az NGO-k nyomásgyakorlásának hatására meghiúsult az Egyesült Államokkal megkötni tervezett kereskedelmi megállapodás, a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség. Akkor a Corporate Europe Observatory (vállalati lobbifigyelő) és a Friends of the Earth környezetvédő szervezetek játszottak főszerepet a kereskedelmi megállapodás megfúrásában.

A portál azonban kiemelte:

mindkét szervezet jelentős támogatásban részesül például attól a svájci székhelyű Isvara Alapítványtól, amelynek egyik vezetője a szír-libanoni üzletember, Ayman Allad, aki bevallottan nem szereti a neoliberális politikát és kereskedelmi felfogást.

A Follow The Money az uniós intézményeknél lobbizó NGO-k háttere mellett az Európai Bizottság kifizetéseit is megvizsgálta. Mint az általuk készített diagram is mutatja, Ursula von der Leyen testülete 2021-ben 64,5 millió eurót adott civilszervezeteknek.

Az Európai Bizottság után az Egyesült Államok és Németország a legnagyobb szponzorok. (Forrás: Follow The Money

A diagramon szemléltetett összegek azonban csak a direkt támogatásokat jelölik. Ezen felül az Európai Bizottság támogat különböző civil fejlesztési és környezetvédelmi projekteket is. Ezekkel együttesen már sokkal nagyobb pénzek áramolnak a civilekhez:

2021-ben Ursula von der Leyenék 2,3 milliárd eurót (920 milliárd forint) fizetett a civileknek, ami a bizottság éves költségvetésének 6 százalékát jelenti. Éves átlagban az uniós testület 2 milliárd eurót csatornáz át az NGO-hoz.

De a táblázat tanúsága szerint az uniós politika befolyásolásáért lobbizó civileket támogató második legnagyobb donor az Egyesült Államok kormánya, majd csak őt követik az EU gazdagabb tagállamai. Ezen felül a Follow The Money arra is felhívta a figyelmet, hogy a magánszektorból érkező donorok esetében viszont már egyértelműen az Egyesült Államokban bejegyzett szervezetek állnak az élen.

Ilyen adományozók például a Ford Foundation, a Rockefeller Brothers Fund és a Soros György által alapított Nyílt Társadalmak Alapítvány. (Forrás: Follow The Money)

Mi a kockázata a külföldi túlsúlynak?

A portál által megszólaltatott szakértők többsége támogatja ugyan a civilek bevonását az uniós döntéshozatalba, az átláthatóság miatt azonban ők is óvatosságra intenek. Andreea Năstase, a Maastrichti Egyetem európai közpolitikai adjunktusa például hangsúlyozta a társadalmi szervezetek bevonásának fontosságát. Mint mondta, az üzleti lobbi mellett a társadalmi szervezeteket is meg kell hallgatni, és ez egy tudatos politikai döntés az EU-ban. Ugyanakkor feltűnőnek tartja, hogy ennyi pénz érkezik az Egyesült Államokból.

„Aggódnék, ha egy szervezetet túlnyomórészt egyetlen amerikai forrás finanszírozna. Akkor meg kell szólalniuk a vészharangoknak. Ha egy vagy néhány finanszírozótól függően nagyon gyenge a finanszírozói bázisa, az befolyásolhatja függetlenségét és autonómiáját, működését” – fogalmazott.

Kétségtelen, hogy az EU-ban hivatalosan lobbizó vállalatok és szervezetek regisztrációs felülete valamelyest segíti az uniós döntések körül legyeskedő vállalatok és szervezetek láthatóságát. Azonban, ahogy arra a cikk rámutat, az adatbázisban megadott információkat szinte senki sem ellenőrzi, ráadásul nem törvényszerű, hogy egy szervezet hivatalos keretek között találkozik az uniós tisztségviselőkkel, azaz nem regisztrál. Így történt a katari finanszírozású Fight Impunity esetében is.

A cikk szerint ráadásul nem egyértelmű a civilszervezet fogalmi meghatározása. Ebből adódóan vállalati érdekeket képviselő szervezetek is regisztrálhatnak civilként.

Ezen kívül az átláthatósági felületen megadott költségek is hiányosak vagy tévesek. A portál vizsgálata szerint az adatbázisban bevallott költségek alapján az uniós intézményekben lobbizó NGO-k 2021-ben összesen 23 milliárd eurót költöttek. A Follow The Money azonban közel ezer szervezetet gazdálkodását vizsgálta meg, amelyek közül a legtehetősebb száz szervezet összeadott költségvetése eleve meghaladja a 27 milliárd eurót. Az EU-s adatbázisban bevallott költségvetés és a valós lehetőségek közötti eltérésre példa a csehországi European Values NGO esete, amely az uniós regiszterben mindössze 53 ezer eurós költségvetést tüntetett fel a 2021-es évre. Ezzel szemben a saját honlapjukon közzétett bevallásban már 1 millió euró szerepel. Amellett, hogy a cseh szervezet példája nem kirívó, az is sokatmondó, hogy az „európai értékekért harcoló” szervezet legnagyobb támogatója az Egyesült Államok külügyminisztériuma.

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a civilszervezetek egyharmada egyáltalán nem ad tájékoztatást a finanszírozási forrásairól.

A legtöbben még a saját weboldalukon sem tüntetik fel a támogatóikat. Ezek számát gyarapítják a jogi és tanácsadó cégek is, akiknek eleve nem kell feltüntetniük a finanszírozóikat. A portál szerint ugyanakkor az EU-ban nem kedvelt államhatalmak gyakran a tanácsadó és PR szervezeteket használnak az érdekeik európai szintű képviseletére.

A teljes cikket itt olvashatja.

