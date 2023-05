Megbírságolják a természetvédelmi területen száguldozó osztrák terepmotorosokat a román hatóságok

Megbírságolják és az Europol segítségével kerestetik a román hatóságok annak az off road versenynek az osztrák szervezőit és a tetten ért öt terepmotorost, akik egy természetvédelmi területen száguldoztak Bihar megyében – írta kedden az Ebihoreanul román hírportál.

A SuperKarpata Trophy 2023 verseny szervezői és résztvevői engedély nélkül száguldoztak az Erdélyi-szigethegységben található, Élesd melletti természetvédelmi területen és egy régészeti lelőhelyen. Utóbbi kapcsán a Bihar megyei művelődési igazgatóság is vizsgálatot indított.

Sever Serbanescu, a környezetvédelmi őrség Bihar megyei vezetője a hírportálnak elmondta,

kedden döntöttek a bírság mértékéről, a verseny szervezőjét tízezer eurónak, a tetten ért öt terepmotorost egyenként ezer- kétezer eurónak megfelelő lejnyi bírságra ítélték.

Hozzátette: az osztrák szervezőn és versenyzőkön az Europol segítségével próbálják behajtani a bírságot, mivel tettenéréskor útlevelet mutattak fel, melyen nem szerepelt az ausztriai lakcímük.

Az Ebihoreanul azt írja, hogy a verseny Bihar megyei szakaszán 38 csapat vett részt 81 terepjárművel nyolc nyugat-európai országból, a többi között az Erdélyhez hasonló természeti környezettel rendelkező Ausztriából, Németországból és Svájcból, ahol szigorúan büntetik az ilyen típusú versenyek szervezését. Ezeket Romániában is tiltja a törvény, és a szervezők nem rendelkeztek a román hatóságok engedélyével.

A román hatóságok egy Bihar megyei lakos feljelentése nyomán a versenyzők nyomába eredtek, de csak Máramaros megyében érték tetten őket, miután Szilágy és Beszterce-Naszód megyén is áthaladtak. A versenyt egy nappal a vége előtt, május 19-én sikerült lefújni.

A hírportál szerint a verseny szervezői visszaesők, hasonló ok miatt 2016-ban is tízezer euróra bírságolta őket a környezetvédelmi őrség, és nem engedélyezte a futamot, de az osztrákok nem vették figyelembe a tiltást. Ezért újabb húszezer euró bírságot róttak ki rájuk, amit – bár bíróságon támadták meg a döntést – ki kellett fizetniük.

A múlt héten zajlott off road versenyről elsőként a Bihon hírportál számolt be hétfőn, mely szerint a terepmotorosok Bihar megye mellett Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód és Máramaros megyében is megrongáltak védett területeket.

A román hatóságokhoz rendszeresen érkezik panasz arra, hogy turisták quadokkal vagy más terepjárművekkel tesznek kárt a természetvédelmi területekben, tönkre teszik a védett növényeket, elzavarják az állatokat.