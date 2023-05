Ismét könyvet ír Salman Rushdie

Ismét dolgozni kezdett Salman Rushdie brit író, akinek a tavaly ellene elkövetett késes támadás miatt kellett kényszerszünetet tartania az alkotói munkában – írta a BBC hírportálja.

Rushdie erről maga számolt be kedden, amikor hivatalosan is a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatták a windsori királyi rezidencián.

A kitüntetés átadása után az író úgy fogalmazott, hogy

„eltartott egy ideig”, de most már végre újra elkezdett dolgozni.

Az indiai születésű írót 2022 augusztusában egy nyilvános eseményen tartott pódiumbeszélgetésen érte támadás New Yorkban, az eseményen az üldöztetésnek kitett írók helyzetéről volt szó. A támadás következtében a jobb szemére megvakult, egyik keze pedig lebénult. Hat hetet töltött kórházban sebesülései miatt.

Támadóját, a libanoni származású Hadi Matart közvetlenül az incidens után őrizetbe vették.

Múlt hét végén egy washingtoni fesztiválon

Salman Rushdie arról beszélt, hogy már nem olvas olyan gyorsan, mint korábban, viszont éppen egy rövid könyvön dolgozik, amelynek témája a támadás lesz.

Rushdie ellen 1989-ben Irán akkori legfelsőbb politikai és vallási vezetője, Ruhollah Khomeini ajatollah olyan vallási határozatot (fatvát) adott ki, amelyben a megölésére szólította fel a muszlimokat az Iránban istenkáromlás miatt betiltott könyve, a Sátáni versek miatt. Rushdie fejére több millió dolláros vérdíjat tűztek ki, így évekig bujkálnia kellett.

Kiemelt képünk: MTI/EPA