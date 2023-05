Iránban ismeretlenek megrongálták Mahsza Amini sírját

Iránban ismeretlenek megrongálták annak a Mahsza Amininek a sírját, akinek tavaly szeptemberben, az erkölcsrendészet őrizetében bekövetkezett halála máig tartó rendszerellenes tiltakozásokat váltott ki – adta hírül a BBC hírportálja kedden.

Az elhunyt kurd nő fivére azt mondta, az utóbbi hónapokban másodjára rongálták meg húga sírját, hozzátéve, hogy az elkövetők összetörték a fiatal nőt ábrázoló fotó védőüvegét is.

„Még a sírodon lévő üveget sem bírják elviselni” – fakadt ki Askan Amini az Instagramon, és bár nem nevezett meg senkit elkövetőként, leszögezte:

ahányszor csak megrongálják a sírt, a család annyiszor fogja rendbe hozni.

Szaleh Nikbaht, az Amini család jogi képviselője azt mondta, a vandalizmust vasárnap vették észre, a rongálók pedig „már a múltban is elkövettek hasonló ízléstelenséget”. Elmondta azt is, hogy Mahsza Amini apja szerint a hatóságok mindent elkövettek azért, hogy ne tudjanak a fejfára védőüveget tetetni, ennek érdekében pedig egy helyi mesterembert is megfenyegettek, hogy bezáratják a vállalkozását, ha segít a családnak.

Kapcsolódó tartalom

A nőt szülővárosában, az északnyugat-iráni Kurdisztán tartományban lévő Szakkezben temették el.

Aminit tavaly szeptemberben a kendőviselési szabályok megsértése címén tartóztatták le, és az őrizetben meghalt, miután – szemtanúk szerint – súlyosan bántalmazták.

A halála nyomán kirobbant tüntetéshullám a legnagyobb az Iszlám Köztársaság 1979-es kikiáltása óta. A tiltakozások során több száz embert öltek meg, ezreket vettek őrizetbe, december óta pedig hét tüntetőt kivégeztek a hatóságok.

Teherán álláspontja szerint a megmozdulásokat külföldről szítják. A síita állam hatóságai szerint Amini nem verés, hanem „korábbi betegségek” okozta agyi oxigénhiányban halt meg. Családja mindazonáltal azt állítja, hogy a fiatal nő holtteste „a felismerhetetlenségig össze volt verve”.

A kiemelt kép illusztráció.