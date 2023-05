Dróntámadás érte Irak északi részét, hárman meghaltak

A tájékoztatás szerint a támadás egy többségében jazídi kisebbségiek alkotta, a Törökországban betiltott Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) kapcsolatban álló milícia központját érte.

Ankara rendszeresen intéz támadásokat a PKK feltételezett állásai ellen Törökország délkeleti és Irak északi részén.

Three fighters belonging to the Sinjar Resistance Units (YBS) were killed in a village in Shingal as a result of a suspected #Turkish drone attack on Tuesday, according to the #Kurdistan Counter Terrorism Department (CTD)

🎥: Roj News pic.twitter.com/sRxKkV3cyQ

