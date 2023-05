Leégett a csaknem százéves postapalota, elpusztult a Fülöp-szigetek nemzeti bélyeggyűjteménye

A műemlék épület alagsorában éjfél előtt felcsapott lángokat a tűzoltók több mint hétórás megfeszített munkával tudták megfékezni hétfő reggelre. A tűz és a füst miatt hét személy, köztük több tűzoltó sérült meg könnyebben.

A postahivatal a tűz keletkezésekor zárva volt. A nagyforgalmú épületben működött az ország fő postai elosztóközpontja, valamint a Fülöp-szigeteki postaszolgálat központi irodája.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a tűz keletkezésének megállapítására, továbbá a károk felmérésére.

Historic Manila Post Office Devastated by Fire

A national historic landmark in the Philippines, the Central Post Office was reduced to a burned out husk with 80 fire tenders fighting the 🔥 for 7 hours.

Letters, parcels and the agency’s stamp collection are believed to be lost,… pic.twitter.com/lD3sTr4FbA

— RT_India (@RT_India_news) May 22, 2023