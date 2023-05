Disney mese keseríti meg egy osztrák falu lakóit

Alexander Scheutz polgármester szerint az általában csendes, 750 állandó lakosú falut naponta további 7000 látogató lepi el, akik szelfit akarnak készíteni a Hallstatt-tónál a Dachstein-hegységgel a háttérben, amely állítólag a kasszasikerű Disney-film, a Jégvarázs helyszínét ihlette. A természeti szépségéről híres város 1997-ben az Unesco világörökség részévé vált.

‘Frozen’ village in Austria begging tourists to go away: ‘We live here’ https://t.co/6l3ohV0c04

— EIN Presswire: Travel Newswire (@EINTravelNews) May 18, 2023