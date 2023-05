Agyontaposott egy kisbabát egy zsiráf – először mesélt a horrorisztikus történtekről az anya

Több hónappal a szörnyű tragédia után először adott interjút annak a kisbabának az édesanyja, akit egy zsiráf agyontaposott dél-afrikai Kuleni Vadasparkban a turisták körében népszerű KwaZul-Natal tartományban tavaly októberben.

'My baby was killed in giraffe attack that left me paralysed as I shielded kids from charging beast – it still haunts me'https://t.co/XZd82GdzDV

— The Sun (@TheSun) May 21, 2023