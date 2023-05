Hirosimai G7-találkozó: a kudarc jele a szankciók szigorítása?

Az új szankciók és az ígéret, hogy addig támogatják a háborúban Ukrajnát, amíg csak az szükséges, annak elismerése, hogy Oroszország keményebb gazdasági ellenállást tanúsít, mint amire a G7-ek számítottak. Ez egyben a kudarc jele is – így foglalta össze a brit The Guardian a legfejlettebb ipari országok hirosimai találkozójának tanulságait. A Politico kiemeli: Rishi Sunak brit kormányfő „búcsúzóul” frontális támadást indított Kína ellen. Biden 375 millió dolláros katonai segélycsomagot jelentett be.