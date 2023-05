Atomcsapás helyszínén szólították fel Kínát a G7-csúcs résztvevői

Az országcsoport elítéli Kína Oroszországgal, Tajvannal, a kereskedelmi megfélemlítéssel,

– fogalmaz a brüsszeli lap, hozzátéve: a G7 vezetőinek nyilatkozata tükrözi az Egyesült Államok, Európa és Japán széles körű egyetértését abban, hogy változtatni kell az irányvonalon.

A G7-ek vezetőinek nyilatkozata, amelyet

arra kérte Pekinget, hogy tegyen többet Oroszország Ukrajna elleni háborújának megállítása érdekében.

„Felszólítjuk Kínát, hogy gyakoroljon nyomást Oroszországra, hogy hagyjon fel katonai agressziójával, és azonnal, teljes mértékben és feltétel nélkül vonja ki csapatait Ukrajnából” – áll a vezetők nyilatkozatában.

„Arra bátorítjuk Kínát, hogy támogassa a területi integritáson és az ENSZ Alapokmányának elvein és céljain alapuló átfogó, igazságos és tartós békét, többek között az

– fogalmaznak a Hetek.

Tükröződött a zárónyilatkozatban a Franciaország és Németország részéről Kínával szemben tanúsított, békülékeny hozzáállás előtérbe helyezése is. A szöveg a Kínára vonatkozó szakaszt így kezdte: „Készen állunk arra, hogy

A dokumentum megerősíti a Tajvani-szoroson átívelő béke és stabilitás fontosságát.

