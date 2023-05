Mindenki halálra rémült a meccsen, mikor fuldokolni kezdett a hétéves kisfiú

Egy floridai baseballpályán különös jelenségnek lehettek szemtanúi a nézők. A pillanat tört része alatt, Bauer Zoya, a hétéves elkapójátékos körül hatalmas porvihar alakult ki. A porördögként ismert meteorológiai képződmény forgási sebessége helyenként akár a 200 km/h-t is elérheti.

A kisfiú akár meg is halhatott volna, ha a fiatal bíró, Aidan Wiles nem ismeri fel azonnal a veszélyt. Aiden berohant a pályára és kimenekítette a tehetetlenül forgó, a homoktól nem látó és levegőt nem kapó hétéves játékost.

A Florida teen rescued a 7-year-old little leaguer from a dust devil that suddenly appeared. pic.twitter.com/9eTIWuLUOA

— CBS News (@CBSNews) May 16, 2023