Mentőkosárban emelték be a helikopterbe a várandós nőt az árvíz alatt lévő olasz városban

Meghosszabbították a legmagasabb fokozatú készültséget az olaszországi Emilia-Romagna tartományban az áradások és földcsuszamlások miatt. A katasztrofális időjárás már kilenc emberéletet követelt. A heves esőzések miatt kialakult áradások és földcsuszamlások miatt több mint húszezer embernek kellett elhagyni az otthonát. A térségben ötvenezren vannak áram nélkül, sokszor elzárva a külső segítségtől.

A Híradó felvételein jól látszik, ahogy egy terhes nőt emelnek be helikopterükbe az olasz parti őrség tagjai Emilia-Romagna tartományban. A nyílt tengeren alkalmazott fogásokkal végzik a munkájukat a szárazföldön is. Igaz, száraz földet most nem látni a helikopterből.

Az egyik légi felvételen jól látható, mennyire átformálta a tartomány látképét a szélsőséges időjárás.

A mindössze két nap leforgása alatt lehullott, félévnyi csapadékmennyiség mocsárrá változtatta a zöldülő tájat.

Gyakorlatilag minden sáros vízben áll az Adriai-tenger partjától az Appenninek lábáig.

Kapcsolódó tartalom

Riminitől Bolognáig minden folyó és patak megáradt csütörtök hajnalra.

A víz már 41 települést árasztott el Emilia-Romagna tartományban, köztük nagyobb városokat, és a tartomány központjának, Bolognának a belvárosát is. Mindenütt a legmagasabb szintű, vörös árvízriasztás van érvényben.

A megáradt folyók sokszor néhány perc leforgása alatt körbevették az autókat és elárasztották a házak alsó szintjeit csapdába ejtve az embereket. Szerda estig nyolcan haltak meg így, egy nőt pedig az utcán sodort el a rohanó víz. Húsz kilométerrel távolabb, a tengerparton találtak rá a holttestére.

Kapcsolódó tartalom

Az árvíz utakat mosott alá és hidakat döntött le, tovább nehezítve az elszigetelt településeken rekedtek mentését. Pedig csütörtök hajnalig több mint húszezer embernek kellett elmenekülnie az otthonát fenyegető katasztrófa elől.

A Lamone folyó megáradt vize a közép-olaszországi Ravenna közelében fekvő Ponte delle Graziében 2023. május 17-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Tommaso Romanin)

„Lezártuk a Via Emiliába vezető utolsó utat is, miután elöntötte a megáradt a Quaderna folyó. Annyira megáradt, hogy a híd is ledőlt, így most nem tudunk átmenni a túlsó partra” – mondta a tartományi úthálózatot üzemeltető cég vezetője.

Kapcsolódó tartalom

A bajbajutottak mentésébe a katasztrófavédelem szakemberei mellett már a hadsereg is bekapcsolódott. Munkájukat több mint ezer önkéntes segíti.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/ANSA/Tommaso Romanin