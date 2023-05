Von der Leyen azt javasolta az ukránoknak, hogy állítsák le a Barátság kőolajvezetéket Magyarország felé

Az ukrán vezetékhálózatot üzemeltető Ukrtransnafta nevű vállalat vezérigazgatója azt állítja, hogy egyenesen az Európai Bizottságtól kaptak olyan információkat, melyek szerint a magyar álláspontra való tekintettel akár le is állíthatják a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül. Erre reagálva a Mol vezetői kijelentették, zsarolásnak értékelik a kijelentéseket és nem kívánnak közvetlenül tárgyalni az ukrán féllel.

A Mol folyamatosan tárgyal az ukrán vezetékhálózatot üzemeltető Ukrtransnafta vállalattal a tranzitdíjak mértékéről, amit a következő hónapokban két lépcsőben fognak emelni. 2023. május 15-én a cég vezérigazgatója, Volodimir Tszependa azonban egy orosz nyelvű feljegyzést küldött a Molnak arról, hogy az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat túl szigorúnak tartják, és úgy tapasztalják, a magyarok nem nyitottak a szabályozás további enyhítésére – írja a Magyar Nemzet.

A lap információi szerint az ukrán vezérigazgató megjegyezte, hogy Brüsszelből, Ursula von der Leyenéktől a következő üzenetet kapták:

„Ha a magyarok így állnak hozzá, akkor nyugodtan állítsák le a Barátságon a kőolajszállítás Magyarország felé.”

Jelezték ugyanakkor tárgyalási szándékukat is.

A Mol vezetése zsarolásként értékeli ezt, ezért nem kívánnak közvetlen tárgyalásokat folytatni az ukrán féllel, hiszen így további zsarolásoknak engednének teret. Az ukrán zsarolási kísérletet levélben jelezte a Mol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek szerdán, valamint felvették a kapcsolatot a kijevi magyar nagykövettel is, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Kapcsolódó tartalom Zelenszkij azért akarta felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket, hogy tönkretegye a magyar ipart – állítja a Washington Post Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár egy kérdéssel reagált az ügyre: „Hogyan lehetséges, hogy Ukrajna egy NATO-ország ellen sző terveket?”

Az ügy előzménye, hogy öt uniós tagország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia április közepén azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy intézkedjen az Európába vámmentesen beáramló, a helyi gazdáknak kárt okozó ukrán gabona ügyében. Románia kivételével az említett országok egyoldalúan importtilalmat vezettek be az ukrajnai mezőgazdasági termékekre. A bizottság ezután intézkedéseket fogadott el, amelyek négy, Ukrajnából származó mezőgazdasági terméket érintenek: a búzát, a kukoricát, a repcemagot és napraforgómagot. Az intézkedések május 2-án léptek hatályba. Ezen időszak alatt a felsorolt négy termék továbbra is szabadon forgalomba bocsátható az Európai Unió valamennyi tagállamában, kivéve az importkorlátozások feloldása által leginkább érintett öt tagállamot. A termékek közös árutovábbítási eljárás keretében azonban továbbra is forgalmazhatók ezen öt tagállamon belül vagy áthaladhatnak rajtuk – emlékeztet a Magyar Nemzet.

A lap szerint Volodimir Zelenszkij folyamatosan zsarolásra használja a Magyarország számára kulcsfontosságú vezetéket, sőt az ukrán elnök korábban arról is beszélt, hogy fel kellene robbantani azt. A The Washington Post kiszivárgott titkosszolgálati iratokra hivatkozva azt írta: az ukrán elnök így akarta tönkretenni az orosz olajra épülő magyar ipart és megbüntetni a magyar kormányt. Máskor is fenyegette már az ukrán vezetés a Barátság kőolajvezetéket. Tavaly tavasszal Olena Zerkal, az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadója beszélt arról, hogy akár valami történhet is a vezetékkel.

Fontos megjegyezni, hogy amikor tavaly az Északi Áramlat gázvezetéket érte támadás, az esetet mindenki terrortámadásnak minősítette.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Twitter-oldalán reagált a The Washington Post értesüléseire. Hogyan lehetséges, hogy Ukrajna egy NATO-ország ellen szervezkedik? – tette fel a kérdést. How is it possible that Ukraine is plotting against a NATO country??🤔🧐 https://t.co/pABhdPtG7I — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 14, 2023

Ursula von der Leyen meglehetősen furcsán reagált arra, amikor a közmédia arról kérdezte: mit gondol Volodimir Zelenszkij robbantási tervéről. A bizottság elnöke úgy nyilatkozott,

nem hallott az ügyről.

A közmédia brüsszeli tudósítója megkérdezte Ursula von der Leyent, a bizottság elnöke először széttárta a karját, majd a pulpitusra csapott, és nem válaszolt. A sajtótájékoztatót irányító brüsszeli bürokrata pedig elvette a szót a magyar újságírótól.

Nehezen hihető, hogy az unió vezetése ne tudott volna az ukrán elnök robbantásos terveiről, hiszen azok az Egyesült Államokból szivárogtak ki – erről az Alapjogokért Központ tanácsadója beszélt a Kossuth Rádióban. Horváth József szerint Volodimir Zelenszkij egyre többször ragadtatja el magát, és tesz veszélyes kijelentéseket.

Kiemelt kép: Az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kezet fog Kijevben 2022. április 8-án.

(Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóhivatal)