Özönvíz Olaszországban: az emberektől azt kérik, az életüket mentsék!

Kritikus a helyzet az áradások miatt Észak-Olaszországban, nyolc ember meghalt, többen eltűntek, és több mint tizenháromezer embert evakuáltak. Öt megye került teljesen víz alá.

Ezeken a területeken hónapokig nem esett az eső, ezért is óriásiak a károk, és az esőzés nem csillapodik a régióban. A katasztrófavédelem azt kéri az emberektől, hogy ne az értékeiket, hanem az életüket mentsék a vészhelyzetben.

Kapcsolódó tartalom

Az észak-olaszországi Faenza városában a tűzoltók gumicsónakokkal mentették a lakosságot az elárasztott házaikból.

A katasztrófavédelem kedden további 24 órával meghosszabbította a legmagasabb fokozatú készültséget Emilia-Romagna tartományban a folyók és a patakok áradása és az esőzés okozta földcsuszamlások miatt.

A nagy mennyiségű csapadéktól a tartomány tíz folyója annyira megduzzadt, hogy földeket és lakott területeket árasztott el. Több mint 5000 lakost evakuáltak.

Kapcsolódó tartalom

Medola városának polgármestere azt mondta: a helyzet kritikus.

„A vízgyűjtő területen rendkívüli mennyiségű csapadék hullott, a Voltre-patak helyenként már túlcsordult. Ellenőrizzük az összes házat, ami közel van a mederhez. Arra kérek mindenkit, hogy legyen nagyon óvatos, mert továbbra is esni fog” – hangsúlyozta Roberto Cavallucci, Meldola polgármestere.

Az olasz média tájékoztatása szerint

eddig legkevesebb nyolc emberéletet követelt az ítéletidő, többeket pedig eltűntként tartanak nyilván.

Az egyik áldozat megfulladt a megáradt Montone folyó közelében található háza földszintjén, a feleségét azonban sikerült kimenteni. Egy 70 év körüli férfi a Savio folyó áradásának lett az áldozata, a felesége eltűnt. Egy ember pedig a tengerparton halt meg, és az áldozatok száma folyamatosan emelkedik.

Kapcsolódó tartalom

Riasztás lépett életbe az adriai tengerpart városaiban is. Az üdülőhelyként ismert Rimini tengerpartját elmosták a hullámok. Ugyanez megtörtént Cesenaticóban is, ahol a tűzoltóknak kellett sok esetben intézkedniük. Homokzsákokkal próbálják útját állni a víznek.

„Elárasztott minket a víz, sok homokot elmosott, és attól tartunk, hogy a helyzet még rosszabb lesz. A tenger már a fél strandot elvitte” – mondta Simone Battistoni, a cesenaticói életmentők elnöke.

Bolognában egész kerületek kerültek víz alá, utakat zártak le, hidak omlottak le.

A város körüli dombokon és hegyeken egymást követik a földcsuszamlások. Matteo Lepore polgármester arra kérte az embereket, ne hagyják el otthonaikat, ne üljenek autóba. A város körüli dombokon és hegyeken egymást követik a földcsuszamlások.

Kapcsolódó tartalom

Cesena városában többen az épületek tetején találtak menedékre, helikopterrel mentették őket. A térségben a szélsőséges időjárás áramszünetet is okozott.

„Emlékszem, fiatalkoromban is volt egy áradás, de most nehezebb a helyzet. Nézzenek csak körül. Nagyon aggasztó” – mondta egy helyi férfi. A város polgármestere szerint is nagyon nehéz a helyzet.

„Az összes ház, amelyek a folyó túloldalán vannak, a töltés szintje alatt épültek. Amint a víz megtalálja a töltés gyenge pontját, elárasztja őket” – magyarázta egy cesenai lakos.

A katasztrófahelyzet miatt törölték a hétvégi, imolai Forma–1-es futam minden programját. Készültség lépett életbe a kelet-olaszországi, tengerparti Marche tartományban is.

Több utat is lezártak az áradások miatt. A folyóparti üzletek zárva tartanak, és érvényben maradt a rendelet, amelyben arra szólítják fel a lakosságot, hogy maradjanak a házaik felső emeletén.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/ANSA/Max Cavallari