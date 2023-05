Megvan az európai parlamenti és az önkormányzati választások időpontja

Jövő év június 6. és 9. között lesznek az európai parlamenti választások, ezzel pedig az is eldőlt, hogy Magyarországon június 9-én tartják az önkormányzati választásokat is. Egy korábbi döntés értelmében a két választást egy időpontban kell megrendezni. A tagállamok hetek óta vitatkoztak az időpontról, többen május végén szerették volna inkább megtartani a választásokat, de mivel nem tudtak megállapodni, a szerződés szerinti időpontban tartják meg.

A köztelevízió tudósítója Baraczka Eszter elmondta, hogy az európai parlamenti választások időpontját alapvetően szerződés szabályozza, de a tagállamok ettől eltérhetnek, hogyha képesek egyhangúlag dönteni.

Hetek óta folyt a vita, és ki is alakult egy többség, amely május második felére tette volna a választás időpontját, de végül úgy tudni, hogy Németország és Belgium kardoskodott leginkább amellett, hogy inkább júniusban legyen a választás. Nem alakult ki konszenzus, ezért vissza kellett térni az alapokhoz, a szerződés pedig azt mondja ki, hogy június elején kell tartani a választásokat.

Kapcsolódó tartalom

„A parlamentnek hivatalosan is meg kell alakulnia, eközben a tagállamoknak el kell dönteniük, kit szeretnének az Európai Bizottság élére jelölni. A parlamentnek ezt a személyt is jóvá kell hagynia, majd a tagállamoknak biztosokat kell jelölniük, a parlament őket is meghallgatja, és megszavazza az egész bizottságot. Ez nagyon hosszú folyamat, és nem mindegy, meddig tart, hiszen addig minden áll, amíg ez nem zárul le, és nem történik jogalkotás sem” – mondta Baraczka Eszter.

Nem véletlen, hogy az Európai Parlament képviselői is azt szerették volna, hogyha májusban tartják a választásokat, de ebben a folyamatban nekik nincs szavuk. Magyar szempontból sem teljesen mindegy, hiszen Magyarország jövő júliusban át fogja venni az unió soros elnöki tisztségét.

A kiemelt kép illusztráció.