Lavrov: Moszkva még nem kapta meg Dél-Afrika rendezési javaslatait

Oroszország kész fontolóra venni az ukrajnai rendezéről Dél-Afrikától érkező rendezési javaslatokat, de papíron eddig még semmit nem kapott meg ezekből – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter szerdán Moszkvában.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai államfő kedden jelentette be, hogy telefonon beszélt az ukrán és az orosz elnökkel, és hogy mind Volodimir Zelenszkij, mind Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy fogadja afrikai országok egy küldöttségét a konfliktus békés rendezése érdekében. Ramaphosa szerint a Dél-afrikai Köztársaság mellett Zambia, Szenegál, Kongó, Uganda és Egyiptom elnöke is részt vett a kezdeményezés kidolgozásában, amelyről António Guterres ENSZ-főtitkár és az Afrikai Unió hivatala is tájékoztatást kapott.

Lavrov szerdán újságíróknak az orosz fővárosban elmondta, hogy Moszkva kész mérlegelni az afrikai és latin-amerikai országok rendezési javaslatait.

„De eddig, ellentétben kínai szomszédainkkal, sem a braziloktól, sem az afrikaiaktól nem láttunk semmit papíron” – mondta Lavrov.

Mindazonáltal szerdán Moszkvába érkezett egy dél-afrikai katonai küldöttség Lawrence Mbatha altábornagy, az ország szárazföldi erőinek parancsnoka vezetésével. A vendég a Kreml falánál, a Sándor kertben orosz hivatali kollégájával, Oleg Szaljukov hadseregtábornokkal együtt megkoszorúzta az Ismeretlen katona sírját. Az orosz védelmi tárca szerint a felek a két ország fegyveres erői harckészültségének javítását és az együttműködés fokozását célzó tervekről tárgyaltak. Megállapodtak abban, hogy erősítik a szárazföldi erők közötti együttműködést. A látogatáson a dél-afrikai delegáció felkeres majd orosz katonai kiképző létesítményeket és a hadiipari vállalatokat.