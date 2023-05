Két órán át üldözték Harryt és Meghant, hajszálon múlt a katasztrófa

A sussexi hercegi pár sajtósa szerint Harry és Meghan kedden egy kis híján katasztrófába torkolló autós üldözés részesei voltak New Yorkban, amiben a paparazzók keze is benne volt.

Az eset azután történt, hogy Meghant díjjal tüntették ki egy ünnepségen New Yorkban. Az események azután vettek akciófilmbe illő fordulatot, hogy a pár autóba ült és elindult az ünnepségről, majd egy rendkívül agresszív lesifotós üldözőbe vette őket. A hírek szerint Meghan édesanyja is a párral együtt utazott.

BREAKING: Prince Harry and his wife Meghan were involved in a “near catastrophic” car chase with paparazzi in New York, spokesperson says. pic.twitter.com/U2snL6M7YQ

— MSNBC (@MSNBC) May 17, 2023