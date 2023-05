Elmossa az árvíz az imolai F1-es futamot? Megtiltották az újságíróknak, hogy kimenjenek pályára

Továbbra sem lehet belépni az Enzo és Dino Ferrari nevét viselő imolai Forma–1-es versenypálya területére, miután a közelben kanyargó Santerno folyó kilépett medréből, és elöntéssel veszélyezteti a pálya egy részét.

Az elmúlt napok intenzív esőzései áradásokat okoztak szerte Emilia Romagna tartományban, és az olasz meteorológiai szolgálat vörös riasztása legalább szerda estig érvényben marad.

#ImolaGP 🇮🇹: All teams present on the Imola Circuit have just been asked to evacuate the premises within 30 minutes. ⚠️

Risk of flooding is currently high. pic.twitter.com/ZrUnjo0pci

— deni (@fiagirly) May 16, 2023