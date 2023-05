Drámai felvételek a szlovákiai buszkatasztrófáról – ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség

Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a szlovák rendőrség a hétfői buszbaleset miatt – közölte a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás azt mondta: a baleset pontos okait még vizsgálják, így jelenleg nincs gyanúsítottja az ügynek.

A szlovákiai buszbaleset legdrámaibb felvételein jól kivehető, hogy a magyar nyugdíjasokat szállító jármű elejéből alig maradt valami, a kamion pedig az árokban végezte – hangzott el az M1 Híradóban, ahol bemutatták a felvételeket.

A tragédiában az egyik buszvezető meghalt, többen életveszélyesen megsérültek. Három beteget azóta is intenzív osztályon kezelnek – ők lélegeztetőgépen vannak –, de több könnyebb sérültet is a pozsonyi és a környékbeli kórházakban láttak és látnak el. Napról napra többeket engednek haza.

Kapcsolódó tartalom

„Pozsonyból, az egyetemi kórházból tegnap két beteget elbocsátottak, így aztán tízre csökkent azoknak a száma, akiket itt ápolnak, és így volt ez a malackai kórházzal is, ahonnan szintén két hölgybeteget elbocsátottak tegnap.

Ők a családjuk körében tudtak hazautazni, azzal a feltétellel, hogy Magyarországon még további műtétek várnak rájuk”

– közölte a közmédia helyszíni tudósítója.

A beavatkozásokra többek közt a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórházban kerül sor, ahová a tervek szerint több sérültet átszállítanak a napokban.

„A kórház a sérültek fogadására felkészült, a baleseti sebészeti osztály száznegyven ággyal üzemel, lényegében korlátlan műtőkapacitás van a sérültek ellátására. A húsz ágyas intenzív osztályon, valamint a húsz ágyas intenzív és posztoperatív őrzőn várjuk a műtéten átesett betegeket” – fejtette ki Révész János, az intézmény főigazgatója.

Az első sérülteket is oda szállították még kedd hajnalban, összességében tizenhárom embert kezeltek, közülük hatan ambuláns ellátást kaptak, hét beteget pedig az osztályokra vettek fel. Egy sérült most is orvosi megfigyelés alatt van, hat embert pedig meg kell műteni.

Kapcsolódó tartalom

Akár 70–80 százalékkal kevesebb súlyos sérülés történt volna, ha az utasok be vannak kötve a buszon

– állítják a közlekedési szakemberek. A körülményeket ugyan még vizsgálják, az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint azonban nem feltétlenül a sofőr hibája okozhatta a baleset.

„Az autóbusznak jobbra volt állítva a kereke, tehát az, hogy elaludt, úgy érzem, hogy kizárható. Tehát ő megpróbált menekülni ebből a helyzetből, nagy valószínűséggel a kamion vagy bevágott előtte, vagy fékproblémája volt, és hirtelen befékeződött” – magyarázta Szálka Miklós közlekedési szakértő.

Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalára töltött fel egy videót, amelyben kiemelte: jelenleg 18 sérült van kórházakban, de már egyeztetnek a betegek hazaszállításáról.

„A munkatársaink mellett hat szlovákul beszélő magyar szakápoló segíti a kommunikációt, a kapcsolattartást. Megkezdődött az együttműködés a Magyar Országos Mentőszolgálattal, a betegek hazaszállításával kapcsolatban, jelenleg három beteg hazaszállításának előkészítését végezzük” – közölte.

Kapcsolódó tartalom

Amennyiben a magyar busz vezetője hibázott, a hazai kötelező felelősségbiztosítás állja a kárt, de ha a román kamion a vétkes, akkor meg kell várni az ottani biztosító intézkedéseit – mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője a Híradónak. Lambert Gábor szerint remélhetőleg az utasok többsége kötött biztosítást, ami az ő költségeiket fedezni fogja.

„Ha rendelkeznek utasbiztosítással, ennek teljes költségét fedezi az utasbiztosításuk, de mivel állami kórházba kerültek, ha rendelkeznek európai egészségbiztosítási kártyával, annak költségeit maga az egészségbiztosítási kártya is fedezi”

– fogalmazott.

A buszbaleset ügyében a szlovák rendőrség általános veszélyeztetés gyanújával indított büntetőeljárást. A hatósági vizsgálat jelenleg is tart.

Kiemelt kép: Rendőrök és mentősök a szlovákiai Jókút közelében, a D2-es autópályán történt baleset helyszínén 2023. május 15-én (Fotó: MTI/AP/TASR/Michal Svítok)