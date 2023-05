Barátság kőolajvezeték – Szijjártó reagált az ukrán fenyegetésekre: Ebből most már elég

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra biztatta az ukránokat, hogy állítsák le a kőolajszállításokat Magyarország irányába – erről írt az Origo. Az ügy fontos előzménye, hogy a minap a The Washington Post írta meg titkosszolgálati iratokra hivatkozva, hogy az ukrán elnök a Barátság vezeték felrobbantását helyezte kilátásba, hogy így ártson a magyar gazdaságnak. A kormány részéről a külgazdasági és külügyminiszter reagált. Szijjártó Péter közölte: amíg Ukrajna nem változtat hozzáállásán, addig Magyarország nem vesz részt az Európai Békekeretből fizetett fegyverszállításokkal és a szankciókkal kapcsolatos döntésekben.

Nyugodtan állítsák le a Barátságon a kőolajszállítást Magyarország felé – idézi az Origo Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki arra biztatta az ukránokat, hogy állítsák le a kőolajszállítást Magyarország irányába.

A lap úgy értesült, hogy május 15-én az Ukrtransnafta vezérigazgatója, egy orosz nyelvű feljegyzést küldött a Molnak arról, hogy az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat túl szigorúnak tartják, és úgy tapasztalják, a magyarok nem nyitottak a szabályozás további enyhítésére. Volodimir Tsependa szerint Brüsszelből, Ursula von der Leyenéktől azt az üzenetet kapta az ukrán fél: hogy

ha a magyarok így állnak hozzá, akkor nyugodtan állítsák le a szállításokat Magyarország felé.

Mindezt a Mol vezetése egyértelmű zsarolásnak értékelte, ezért – ahogy az Origo fogalmaz – nem kíván közvetlen tárgyalásokat folytatni az ukrán féllel, hiszen akkor további zsarolásnak engedne teret.

Ukrajna egyre ellenségesebb

„Ukrajna egyre ellenségesebben viselkedik Magyarországgal szemben” – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az olajvezetékkel kapcsolatos fenyegetésekre a Bécsben tárgyaló külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Szijjártó Péter kijelentette: amíg Ukrajna nem változtat, addig Magyarország nem tud részt venni az Európai Békekeretből fizetett fegyverszállításokkal és a szankciókkal kapcsolatos döntésekben.

„Figyelembe véve a Barátság kőolajvezeték felrobbantásával való fenyegetőzést, szerintem jogos az az érzés, hogy ebből most már elég. A magyar emberek eddig is fizették ennek a háborúnak az árát, és most az az elvárás a szankciós intézkedésekkel, az Európai Békekeret összegének emelésével, hogy még több árat fizessenek a magyar emberek ezért a háborúért, holott semmifajta felelősséggel nem bírnak ezen háború miatt”

– hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A The Washington Post korábban hírszerzési szivárogtatásokra hivatkozva azt írta: Volodmir Zelenszkij ukrán elnök az egyik közvetlen munkatársával indulatosan arról beszélt, hogy fel kellene robbantani a Barátság kőolajvezetéket, hogy nehéz helyzetbe hozzák a magyar gazdaságot, és az Orbán Viktor vezette magyar kormányt.

Ugyan a nagy port kavart amerikai cikk bejárta a világsajtót, az Európai Bizottság elnökének a figyelmét különös módon mintha elkerülte volna. Zavart csenddel, majd kényszeredett nevetéssel reagált Ursula von der Leyen hétfőn, amikor a közmédia arról kérdezte: mit gondol Volodimir Zelenszkij robbantási tervéről. Az Európai Bizottság elnöke végül csak annyit mondott: nem hallott az ügyről.

Civilizációs veszélyek

Lassan minden írott és íratlan uniós normát felrúg a bizottság és az unió vezetése – hangzott el Kossuth Rádióban. Nagy Ervin a XXI. Század Intézet elemzője azt mondta: jól látható, hogy minden szabályt felülír a Brüsszel felől érkező politikai nyomásgyakorlás.

„Azok az alapértékek kerülnek most zárójelbe a politikai nyomásgyakorlás miatt, amelyek túlmutatnak most már azon, hogy rendszeresen megsértik az alapszerződéseket, tehát itt komoly civilizációs veszélyek is vannak amellett, hogy maga az EU a működése is zárójelbe került” – magyarázta Nagy Ervin.

Az üggyel kapcsolatban az M1 e-mailben megkereste Ukrajna budapesti nagykövetségét is, ám a kérdésekre eddig még nem érkezett válasz.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA pool/Friedemann Vogel