Újabb korrupciós botrány Ukrajnában: letartóztatták a legfelsőbb bíróság elnökét

Az Országos Korrupcióellenes Iroda és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (NABU) pontosan 2,76 millió dollár kenőpénz átvételekor érte tetten a legfelsőbb bíróság vezetőjét egy múlt heti razzia során.

– számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál hétfőn.

Az NABU egy fotót tett közzé a honlapján, amelyen a bankjegykötegek egy kanapén fekszenek. A 44 éves Knyazev a kenőpénzt feltehetően az Ukrajnában ismert oligarcha, Konsztantin Zsivago cégeinek érdekében eljáró közvetítőktől vette át.

⚡️The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has detained the head of the Supreme Court, Vsevolod #Knyazev, accepting a bribe of $2.7 million

