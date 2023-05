Több folyó is kilépett a medréből, tovább tartanak az áradások az esőzések miatt Közép-Olaszországban

Víz alatt van Emilia-Romagna, ahol a nagy mennyiségű csapadék miatt a tartomány tíz folyója duzzadt meg annyira, hogy földeket és lakott területeket árasztott el. Több mint 900 lakost evakuáltak, nagy részüket megelőzésből, nehogy éjszaka kelljen segítségükre sietni, ha otthonaikat ellepi a sárral és törmelékkel teli ár.

Cesena városában többen az épületek tetején találtak menedékre, helikopterrel mentették őket. A térségben a szélsőséges időjárás áramszünetet is okozott. Enzo Lattuca cesenai polgármester „nehéz órákról” nyilatkozott.

A katasztrófavédelem szerdára is megerősítette a hétfő este életbe léptetett vörös riasztást Emilia-Romagna egész területén a folyók áradása és földcsuszamlás veszélye miatt az Appenninek mentén. Készültség lépett életbe Marche tartományban, mindenekelőtt Senigallia városában.

A lakosságot arra kérték, ne hagyja el otthonát, ne üljön autóba. Bolognában egyes kerületekben evakuáltak a földszinti lakásokat. A város utcáit homokzsákokkal barikádozták el. Hasonló figyelmeztetést adtak ki Ravenna, Modena, Ferrara területén is. Felszólították a lakosokat, hogy aki teheti, hagyja el alacsonyan fekvő otthonát, mivel az éjszaka a folyók tetőzésétől tartanak. Az iskolák szerdán is zárva tartanak. Az Adriai-tenger menti vasúti forgalom akadozik, egyes szakaszokon nem is működik.

Not people complaining that the imola gp might get cancelled when emilia romagna looks like this rn💀 pic.twitter.com/0bYFlmeBtS

— alice 🎧🍄 (@vettelsmoon) May 15, 2023