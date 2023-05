„Olyan volt, mint egy meteoreső” – Példátlanul heves légitámadás érte Kijevet

Példátlanul heves légitámadás érte Kijevet éjjel. Ukrán jelentések szerint három irányból érkeztek az orosz lövedékek. A támadás azután történt, hogy az ukrán elnök hazaindult nyugat-európai körútjáról. Kijev többször kérte már szövetségeseit, hogy adjanak modern vadászgépeket. Erre nem kaptak ígéretet, de több ország is kiképzési lehetőséget biztosítana az ukrán pilótáknak.

Robbanások hangja rázta meg az ukrán fővárost kedd hajnalban. A kijevi katonai vezetés szerint összesen mintegy 20 orosz lövedék érte a várost. Az egyik reptér környékét különösen sok találat érte: járművek és ipari épületek gyulladtak ki.

Ukrán jelentések szerint rakétadarabok zuhantak a belvárosra, például a kijevi állatkert területére is. A légicsapásoknak több sérültje is van, halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés.

„Hallottam már hasonlót, de még sohasem láttam. Olyan volt, mint egy meteoreső, amikor a lelőtt rakéták darabjai hullottak az égből. Először nem féltem, mert lenyűgözött a látvány, csak később ijedtem meg”

– emlékezett vissza egy kijevi férfi, aki éppen munkába tartott, amikor záporozni kezdtek a lövedékek.

Egy nappal korábban légitámadásokat jelentettek a front orosz oldaláról is. A moszkvai védelmi minisztérium szerint több ukrán területről indított amerikai lövedékeket hatástalanítottak, de kilőttek egy brit Storm Shadow-t is.

„A légvédelmi rendszerek egy nap alatt hét HARM radarromboló rakétát, egy Storm Shadow nagy hatótávolságú cirkálórakétát és tíz HIMARS-rakétát semlegesítettek” – fogalmazott az orosz védelmi tárca szóvivője.

Kedden pedig egy amerikai Patriot rakétavédelmi rendszer megsemmisítéséről is beszámoltak.

A Wagner zsoldoscsoport vezetője egy videót tett közzé kedden, amelyben Bahmut térképén mutatja azokat a negyedeket, amelyeket még tartanak az ukrán erők.

Jevgenyij Prigozsin szerint előrehaladást értek a városban és már csak néhány utca van a védők kezén.

Az ukrán szárazföldi erők parancsnoka szerint azonban az orosz fegyveresek számára lesz csapda Bahmut városa. Olekszandr Szirszkij erről kedden beszélt, amikor a donyecki frontra látogatott és kitüntetéseket adott át a katonáknak.

A brit miniszterelnök közben újabb fegyverszállítmányokat ígért az ukrán elnöknek:

több száz nagyhatótávolságú légvédelmi rakétát és drónt.

Volodimir Zelenszkij szombattól három napon át járta Nyugat-Európát. Katonai és humanitárius támogatásról tárgyalt Rómában, Berlinben és Párizsban is.

„Hálás vagyok Nagy-Britanniának, amiért beleegyeztek pilótáink kiképzésébe. Felállítunk egy koalíciót, amely modern nyugati repülőgépek kezelésére tanítja be katonáinkat. Nagy-Britannia és Lengyelország mellett biztos vagyok benne, hogy Franciaország és más partnereink is csatlakoznak. Tovább dolgozunk a vadászgép-koalíción is, aktívan haladunk előre” – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij.

A kijevi vezetés elsősorban harci repülőket szeretne, erre azonban most sem kaptak ígéretet. Azt viszont több ország is vállalta, hogy ukrán vadászpilótákat képeznek ki.

A francia elnök egy TV-interjúban be is jelentette, hogy ajtót nyitottak az ukrán pilóták kiképzésére. Emmanuel Macron szerint több európai ország is részt vesz a programban, illetve már az amerikaiakkal is tárgyalnak a pilóták képzéséről. A francia elnök azonban leszögezte:

nem adnak olyan nagy hatótávolságú fegyvereket az ukránoknak, amelyekkel elérhetik Oroszország területét, ugyanis nem akarnak háborút Moszkvával.

Kiemelt kép: A rendkívüli helyzetek ukrán minisztériuma által közreadott képen az ukrán légvédelem által lelőtt orosz rakéta maradványai okozta tüzet oltja egy tűzoltó egy Kijev elleni orosz rakétatámadás után, a 2023. május 16-ra virradó éjszaka (Fotó: MTI/AP/Rendkívüli helyzetek ukrán minisztériuma)