Novák Katalin a francia elnökkel tárgyalt

Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett Novák Katalin köztársasági elnök kedden Reykjavíkban, ahol Európa 46 országának vezetői gyűltek össze az Európa Tanács tagországainak csúcstalálkozóján.

Az államfő a hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben felidézte, hogy húsz éve nem volt példa olyan csúcstalálkozóra, amely most kezdődik az izlandi fővárosban.

Kapcsolódó tartalom

„A tanácskozás előtt Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztettünk. Európának stratégiai autonómia kell, hogy saját érdekei mentén tudjon döntéseket hozni. Ehhez azonban mihamarabbi béke szükséges Ukrajnában. Számítunk egymásra” – írta Novák Katalin.

Hozzátette: a nemzetközi fórumokon is kiállok a békéért: most az Európa Tanács csúcson, az európai vezetők reykjavíki tanácskozásán, csütörtökön pedig New Yorkban az ENSZ-ben.