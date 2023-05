Az egykori Most-Híd több vezető politikusa bejelentette, hogy távozik az egységes felvidéki magyar pártból

Bejelentette az egykori Most-Híd párt több vezető politikusa, hogy az általuk alkotott platform kilép a többéves tárgyalási folyamat után 2021 őszén egységesült felvidéki magyar pártból, a Szövetségből – számoltak be felvidéki hírcsatornák kedden.

A csoport tagjai döntésüket azzal indokolták, hogy a három platform alkotta Szövetség legnagyobb platformja, a Magyar Konzervatív Platform (MKP) nem változtatta meg saját parlamenti választási listáját a Most-Hídhoz tartozó politikusok elképzelése szerint, és nem törölték a listáról az utolsó helyen indított Gyimesi Györgyöt.

A magyar nemzetiségű Gyimesi korábban az Igor Matovic vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom listáján jutott be a pozsonyi parlamentbe. Később, amikor eltávolodott az OLaNO-tól, egyre több szó esett arról, hogy a Szövetség MKP platformja az ő nevét is feltenné a választási listájára, amelyen más, a Szövetség párton kívüli személyiségeket is indítani készülnek.

„A politika vulgárissá válása, az a stílus, amit az OĽaNO korábbi képviselője képvisel, veszélyezteti a Szövetség eredeti célkitűzéseit, ezért a továbbiakban nem maradhatunk a pártban” – állította döntésük kapcsán a Most-Híd platform vezetője, Rigó Konrád, akinek korábban peres eljárásba fajuló személyes konfliktusa volt Gyimesi Györggyel.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a közösségi profilján közzétett bejegyzésében a Most-Híd politikusainak bejelentésére reagálva azt írta: valótlanság, hogy a Most-Híd platform távozik a Szövetségből, ugyanis a platform megyei képviselői közül sokan jelezték, hogy továbbra is a Szövetség színeiben kívánják folytatni a politizálást. „Elfogadhatatlannak tartom, hogy a Szövetség Híd platformjának, sőt annak vezetőségének több tagja azt a valótlanságot állítja, miszerint a Híd platform távozik a Szövetségből” – írta Forró Krisztián.

Az előállt helyzettel kapcsolatban a ma7.sk felvidéki magyar hírportál a Szövetség alapszabályára hivatkozva azt írta: az alapszabállyal szembemenő, hogy a Most-Híd politikusai a platform távozásáról beszélnek, mivel a pártból csak egyének léphetnek ki, és a platform egészen addig fennmarad, amíg csak egy tagja is van. Rámutattak arra is, hogy a platform átnevezéséről – amit ugyancsak döntésként jelentettek be a távozók – kizárólag a Szövetség kongresszusa, vagyis legszélesebb körű döntéshozó szerve hozhat döntést.

Az egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség 2021 októberében, három párt – a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd és az Összefogás – összeolvadásával jött létre, többéves, megszakításokkal tarkított tárgyalási folyamat eredményeképpen.