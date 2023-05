A nap hőse: 13 éves bátyja mentette meg kistestvérét az emberrablótól

Egy 13 éves michigani fiú csúzlival mentette meg 8 éves húgát egy emberrablótól Alpena Townshipben.

Boy, 13, uses slingshot to scare off man trying to kidnap little sister https://t.co/UW3bEw3uak pic.twitter.com/Inmz2qOyU2

— New York Post (@nypost) May 14, 2023